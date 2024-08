Blink-182, 2023

Rockeri z Kalifornie oznámili rozšírené vydanie aktuálneho albumu One More Time. Pod názvom One More Time...Part2 vyjde 6. septembra. Dovtedy si fanúšikovia Blink-182 môžu vychutnať dve z ôsmych nových skladieb All In My Head a No Fun.