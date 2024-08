Prekvapivé problémy, s ktorými sa stretávajú vysoko inteligentní ľudia v každodennom živote

Existuje predpoklad, že extrémne vysoké IQ, prináša svoje výhody. Napríklad sa nemusíte veľa učiť na školské písomky, keď čítate o komplikovaných konceptoch, okamžite im porozumiete a dokonca by ste zrejme vedeli postaviť aj raketu. Všetko to môže byť pravda, no existujú aj značné nevýhody inteligencie. Chcete vedieť s akými ťažkosťami sa musia vyrovnávať a čo skutočne trápi geniálnych ľudia?