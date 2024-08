Celeste Buckingham a King Shaolin, 2024

Na jednom pódiu ich vídať takmer desať rokov, no spoločnú skladbu aj s videoklipom vydávajú až teraz. "V novinke Take Me By The Hand je presne vystihnutá aj tá kamarátska láska, ktorú k sebe cítime. Fakt, že sme skutočná, hudobná rodina," tvrdia spoločne autor piesne Domi Stoff, líder kapely King Shaolin a Celeste Buckingham, ktorá ju otextovala a naspievala spolu s ním.