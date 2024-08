Elon Musk, druhý najbohatší človek na svete, generálny riaditeľ a majiteľ spoločnosti Tesla.

Náboroví pracovníci a zamestnanci z HR oddelenia mávajú svoje overené metódy, ako viesť pracovný pohovor. Často používajú rovnaké otázky, aby sa o kandidátoch dozvedeli presne to, čo potrebujú. Rovnako na to ide aj najbohatší človek na tejto planéte – Elon Musk. Stačí mu jedna otázka na to, aby odhalil klamára, s ktorým rozhodne nebude chcieť pracovať.