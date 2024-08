Mark Lanegan, Pohoda 2017

Uznávaný album Bubblegum zosnulého amerického hudobníka Marka Lanegana vyjde 23. augusta v reedícii. Stane sa tak pri príležitosti 20. výročia od jeho pôvodného vydania. Reedícia Bubblegum XX, ktorá je prvou posmrtnou nahrávkou hudobníka, obsahuje pôvodný album v celej dĺžke, ako aj EP Here Comes That Weird Chill a 12 predtým nevydaných skladieb. Jednou z nich je aj čerstvo zverejnený singel Heard a Train.