Exodus v Bratislave, 3.8.2024

Boli časy, kedy by ste pri nápade ísť na koncert do klubu uprostred leta iba neveriacky pokrútili hlavou. Leto predsa patrí festivalom pod holým nebom, dokonca aj väčšina divadiel má prázdniny. Ako to však už na svete býva, časy sa menia. Koncerty v klube počas letnej sezóny už nie sú ničím výnimočným, a dokonca sa tešia aj slušnej návštevnosti.