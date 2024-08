6 vecí, ktoré ľudia najviac ľutujú pred sklonkom života

Vždy sa nájde doba, kedy človek tak nejako sám rekapituluje. Premýšľa nad ubehnutým životom a väčšina myšlienok začína slovom „Keby; kiež“…. Keby som mal vtedy viac odvahy odísť z práce; keby som si býval kúpil ten byt; keby to vtedy vyšlo, áno, to sme sa mohli mať; keby mi to povedal, nikdy by som ho neopustila. A za takmer každým „Keby/keby som“ nasleduje „Ale“.