Mamička Bohdana s dcérkou Izabelkou

To, čo sa v pondelok 22. júla odohralo v Thermalparku v Dunajskej Strede, je nočnou morou každej tehuľky. Žiadna žena totiž svoje bábätko nechce priviesť na svet bez pomoci odborníka. Bohdane z Brna sa to so šťastným koncom podarilo na kúpalisku.