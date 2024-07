Patti Smith, Paleo Festival vo Švajčiarsku, 2024

Júlové vystúpenia americkej legendy vo Viedni sa v ostatných rokoch stali pre jej fanúšikov z nášho regiónu akýmisi malými-veľkými Vianocami uprostred roka. Patti Smith nikdy nesklame a vždy prinesie osvedčené darčeky, ale aj prekvapenia. Vždy, keď vystúpi a pozdraví svojím povestným "Hello, everybody", svet sa na chvíľu zmení na lepšie miesto, v ktorom vládne rock'n'roll, a každému, kto by si dovolil oponovať, ukáže zaťatú päsť.