Portovenere patrí k perlám talianskeho pobrežia, mýlia si ho so svetoznámym susedom

Talianske pobrežie Cinque Terre patrí k najkrajším častiam tejto krajiny. V jeho tesnej blízkosti sa nachádza aj mestečko Portovenere, ktoré mnohí turisti mylne považujú za súčasť tejto slávnej oblasti. V skutočnosti však nepatrí do známej pätice a kvôli tomu je občas tak trochu v jej tieni. No ak raz vstúpite do jeho uličiek, nedokážete jeho čaru odolať.