Trápia vás na pracovisku neznesiteľné horúčavy? Zistite, aké sú vaše práva a povinnosti zamestnávateľa

Kto by nemal rád príjemný letný deň, no čo v prípade, ak zasiahnu extrémne horúčavy a my sme nútení celý deň stráviť vo svojom zamestnaní? Neznesiteľné teploty na pracovisku prinášajú so sebou nie len sťažené podmienky na samotný výkon práce, ale aj riziko ohrozenia zdravia. V tomto článku sa dozviete, aké opatrenia by mal váš zamestnávateľ prijať, aby zabezpečil optimálne pracovné prostredie aj počas obdobia horúčav.