Teddy Swims, 2023

Spevák, skladateľ a textár s umeleckým menom Teddy Swims vydal nový singel Funeral. Pesnička sa nenachádza na úspešnom debutovom albume I've Tried Everything But Therapy (Part I.), ktorý vyšiel v úvode tohto roka. Ide o exkluzívny singel, ktorý sa bude nachádzať na mixtape C24 od Bose a Nme. Nahrávka so siedmymi skladbami sa na streamovacích platformách objaví v piatok 19. júla.