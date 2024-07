Artemas, 2024

Britský spevák a producent Artemas prežíva skutočne zlomový rok. Jedna z najstreamovanejších piesní tohto roku i like the way you kiss me má na konte už 900 miliónov streamov, dosiahla na 1. miesto v rebríčku Billboard Global 200, 12. miesto v Billboard Hot 100, 3. miesto v UK Official Singles Chart a pokorila hranicu troch miliónov videí na TikToku.