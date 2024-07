Pod drobnohľadom: Detaily, ktoré neuniknú pozornosti vášho šéfa

Bez ohľadu na to, kde pracujete, zrejme máte nadriadeného, ktorému sa musíte zodpovedať. Prácou vášho šéfa je dávať na vás i vašich spolupracovníkov pozor, a preto by ste sa nemali čudovať, že si každý deň všimne množstvo skutočností. Neveríte? Prinášame zoznam vecí, ktoré váš boss vidí, či sa vám to páči, alebo nie.