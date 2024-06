FOTO OBROVSKÉ NEŠŤASTIE Muž prišiel na návštevu k synovcovi: Zábava sa skončila strašnou TRAGÉDIOU! Mrazivé SLOVÁ starostu

TEKOVSKÝ HRÁDOK – Ďalšia tragédia na Hrone. Kúpanie v rieke za obcou Tekovský Hrádok (okres Levice) stalo osudným pre 40-ročného muža. Do obce prišiel na návštevu k príbuzným zo susedných Ondrejoviec, kde býval. „Stalo sa to v utorok (25.6.) večer. Od ôsmej ho hľadali, v noci sa im to ale nepodarilo,“ povedal pre My Levice […]