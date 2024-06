Na snímke vpravo tréner Slovenska Francesco Calzona a slovenskí futbalisti sa radujú po zápase základnej E-skupiny

FRANKFURT - Slovenskí futbaloví reprezentanti sa prebojovali do osemfinále ME v Nemecku. Postup spečatili remízou 1:1 s Rumunskom v záverečnom zápase v E-skupine, v ktorej obsadili so ziskom štyroch bodov a skóre 3:3 tretie miesto.