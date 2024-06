Jadranka

Letné prázdniny sú tu už o pár dní, no dátum 24. jún je príznačný aj tým, že je to presne pol roka pred Vianocami. A hoci to znamená, že vzdialenejší deň od zimných sviatkov v kalendári nenájdete, najznámejšia slovenská speváčka s balkánskymi koreňmi Jadranka sa práve dnes rozhodla zverejniť veľkú novinu – svoje prvé vianočné turné.