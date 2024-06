Whithe, Kori - The Way U Move, 2024

Slovenský dídžej a producent Whithe spojil sily s londýnskym kolegom z elektronickej scény Korim. Prvým výsledkom ich spolupráce je skladba The Way U Move, ktorú možno zaradiť do žánru UK Garage, rytmicky je však inšpirovaná brazílskym baile funkom, vďaka čomu prináša originálny zvukový zážitok pre domáce aj zahraničné publikum. Autori sa touto formou rozhodli prekročiť hranice pre nich konvenčných žánrov a priniesť niečo nové a inovatívne.