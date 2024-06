Dajte svojim zamestnancom čas na premyslenie: Ako požiadať o vykonanie pracovnej úlohy bez nátlaku

Výskum ukazuje, že ľudia sa často cítia byť nútení súhlasiť s požiadavkami. To ich môže viesť k tomu, že prevezmú úlohy, ktorým by sa najradšej vyhli, najmä ak sú tieto úlohy zaťažujúce alebo otravné. Ako manažér chcete, aby vaši zamestnanci súhlasili so zadanými úlohami, pretože chcú, a nie preto, že majú pocit, že musia. Tu sú tri jednoduché spôsoby, ako predkladať požiadavky, ktoré budú pôsobiť menej nátlakovo.