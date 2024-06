Elections In The Deaftown - Pieseň pre duchov, 2024

Slovenská indie-rocková kapela Elections In The Deaftown sa po siedmich rokoch bez novej tvorby hlási s novým singlom Pieseň pre duchov. Po albume Minutiae z roku 2017, na ktorom dominovali hlavne syntetizátory a elektronické bicie, sa zoskupenie vracia k svojmu pôvodnému gitarovému zvuku. Väčším prekvapením je však to, že comebackový singel je v slovenčine.