Voice of Baceprot, 2024

Pred desiatimi rokmi hrávala začínajúca moslimská skupina Voice of Baceprot coververzie náboženských piesní. Všetko sa radikálne zmenilo v roku 2016, keď natrafili na skladbu Toxicity od System Of a Down. Bola to vôbec prvá pesnička, ktorú sa trojica mladých hudobníčok naučila hrať a ich verzia sa stala virálnou.