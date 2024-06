Placebo, 2022

Britská skupina Placebo pripravuje celovečerný dokumentárny film s názvom This Search For Meaning, ktorý by sa mal do kín dostať už v septembri. Dokument prinesie rozhovory s Brianom Molkom a Stefanom Olsdalom. Predstavia sa v ňom aj iní umelci, ktorí boli Placebom inšpirovaní alebo ich obdivujú, ako Shirley Manson z Garbage, Robbie Williams či Yungblud.