V piatok 31. mája vydal Eminem očakávaný singel Houdini. Okrem toho, že odkazoval na dôležitý raperov hit Without Me na úrovni hudby, textu aj vizuálneho stvárnenia, zapracoval do neho detroitský rodák aj hit Abracadabra z 80. rokov. Jeho autor Steve Miller túto inšpiráciu ocenil. Označil Eminema za nadčasového autora, ktorý stavia niečo nové na odkaze pôvodných umelcov.