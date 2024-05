Mimo radar: Po desaťročnej ceste za hitom zosadila Sabrina Carpenter svojím Espressom z trónu Taylor Swift

Sabrina Carpenter, 2024

"That’s that me, espresso," spieva 25-ročná Sabrina Carpenter v pesničke, ktorá sa pred pár dňami pýšila nálepkou najstreamovanejšia skladba na svete. A nielen to. Čerstvým hitom sa speváčke podarilo zosadiť z vrcholu britského singlového rebríčka Taylor Swift a jej singel Fortnight, a nepustiť ju tam už tri týždne po sebe. To sa v ostatnom období nedarí hocikomu. Spoznajte skladbu, ktorá bude hitom tohto leta, ale predovšetkým speváčku a skladateľku, ktorá je jej hlasom a tvárou.