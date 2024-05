4 kilá za 10 dní: Známa moderátorka chudne do plaviek, toto je jej TRIK!

Či chceme alebo nie, máj je na konci, čo znamená, že od oficiálneho začiatku leta nás delí už iba pár týždňov. Pre mnohých to znamená, že času na formovanie postavy do plaviek je stále menej. Ak do tejto skupiny patríte aj vy, skúste na kilá zaútočiť tak ako známa česká moderátorka.