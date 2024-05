Slash, 2024

Gitarista legendárnych Guns N' Roses dnes vydal nový sólový album. Nahrávka s názvom Orgy of the Damned hostí mnoho prizvaných spevákov. Tí spolu so Slashom vzdávajú hold bluesu, ktorý je pre amerického gitaristu podstatným zdrojom inšpirácie. Nahrávka pozostáva prevažne z bluesových coververzií.