Regi a Victor, The Wooten Brothers v Bratislave, 16.5.2024

Nejedná sa o štadiónovú kapelu, ale v rámci širšieho poňatia jazzu sú ikonou. Jarné Bratislavské jazzové dni priniesli do Bratislavy The Wooten Brothers, bratské kvarteto výnimočných kvalít s viac než 50-ročnou históriou. Keďže každý z členov je rozlietaný vo vlastných projektoch, je výnimočné vidieť ich pokope. A plná sála MMC to aj patrične ocenila.