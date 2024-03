The Wooten Brothers na čele s fenomenálnym Victorom Wootenom už v máji zahrajú v Bratislave

The Wooten Brothers

Bude to koncert plný kvalitného funku, jazzu a soulu. Už o necelé dva mesiace, 16. mája, sa legendárny basgitarista Victor Wooten vráti do Bratislavy, aby u nás prvýkrát vystúpil s kapelou The Wooten Brothers. Ak ste fanúšikmi inštrumentálneho majstrovstva a kreativity a chcete zažiť niečo výnimočné, nepremeškajte ich koncert v rámci Jarných Bratislavských jazzových dní. Každý z bratov Wootenovcov je majstrom svojho nástroja, resp. viacerých nástrojov, no tešiť sa môžete na plnokrvné energické funky aj so spevom.