JuSt, videoklip Ako z francúzskych filmov

Pieseň Ako z francúzskych filmov je o túžbe prežiť život tak, aby stál aspoň za jeden zaujímavý film. Je to parafráza na báseň The Movie od lídra The Doors Jima Morrisona, v ktorej sa pýta: "Mal/a si dobrý svet, keď si zomrel/a? Dosť dobrý na to, aby o ňom vznikol film?" (Did you have a good world when you died? Enough to base a movie on?).