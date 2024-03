TOP 10 podcastov z oblasti kariéry a biznisu, ktoré by ste si mali vypočuť

Podcasty sú v súčasnosti veľmi obľúbené a vo svojej aplikácii nájdete rôzne žánre. Niektoré sú vtipné, iné zasa vážne a náučné, a potom sú tu informačné, prostredníctvom ktorých sa dozviete množstvo zaujímavých vecí. Môžete si vybrať rôzne kategórie, no my sme pre vás vybrali 10 podcastov o kariére, podnikaní, biznise či marketingu, ktoré vám pomôžu, či už ste zamestnanec, alebo zamestnávateľ. Prípadne premýšľate nad tým, že by ste si založili vlastnú firmu.