Nick Cave & The Bad Seeds, 2024

V utorok spustil Nick Cave na sociálnej sieti záhadné odpočítavanie. Čo sa udeje po uplynutí 24 hodín ale neprezradil. Udržiaval fanúšikov v napätí až do včerajšieho dňa, kedy oznámil spolu so svojou kapelou nový album Wild God. Ten vyjde 30. augusta a prvú ochutnávku z neho, titulnú skladbu Wild God zverejnili Nick Cave & The Bad Seeds súčasne s obalom a tracklistom pripravovaného albumu.