Čakanie sa skončilo, Separ vydal tri nové single: A znejú tak, že dovidenia

#Ako to už býva zvykom, keď si niečo fakt moc naplánuješ a má to byť presné… Začne sa kaziť jedna vec za druhou. To nedávno zistil žiaľ aj Separ, ktorý nám už pred časom avizoval, že práve na sviatok svätého Valentína sa od neho dočkáme nového videklipu, za ktorým by na streamovacie služby mal doraziť čerstvý trojsingel. To sa však nakoniec kvôli nejakým problémom pokazilo a my sme sa tak dočkali tohto klipu až 22. februára.