Jennifer Lopez, video Rebound

Po nedávnom vydaní očakávaného albumu This Is Me...Now z neho Jennifer Lopez vyberá druhý singel. Spolu so skladbou Rebound zdieľa so svojimi fanúšikmi aj silný videoklip. V ňom odvážne ukazuje na násilie vo vzťahu, s ktorým mala v minulosti osobnú skúsenosť.