VYPOČUJTE SI Pravdivý príbeh: Svojím alkoholizmom som zničil rodinu

„Moja rodičia radi pozerali na dno pohárika. Preto som si vždy hovoril, že nechcem dopadnúť ako oni. Osud to však zariadil inak a ja som kvôli svojmu pitiu stratil ženu aj deti.“ „Keby som vedel vrátiť čas, všetko by bolo inak,“ toto si síce stále hovorím, no zároveň sa bojím toho, že nebolo.