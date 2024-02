Korben Dallas, 2024

Korben Dallas držia po celý čas svojej existencie poslucháčov v napätí. Vydávajú albumy raketovou rýchlosťou, pričom je nemožné uhádnuť, čím sa bude líšiť ten najnovší. Isté je len to, že nebude rovnaký ako ktorýkoľvek pred ním. Ten najnovší sa často rúti ako nezastaviteľný železný vlak, no neboli by to Korben Dallas, keby bola novinka priamočiarou jazdou.