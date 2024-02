5 kľúčových slov pre profesionálny dojem a úspech v práci

To, aký slovník v práci používate, napovie veľa o tom, čo ste za človeka. Neveríte? Možno sa kolegovia na vašich rečiach zo slušnosti pousmejú, no ak rýchlo utekajú z kuchynky, keď sa blížite, prípadne nikdy nemajú čas na dlhší rozhovor s vami, niečo nie je v poriadku. Ak chcete, aby si kolegovia o vás vytvorili čo najlepší obraz, mali by ste si do slovníka zaradiť týchto päť slov.