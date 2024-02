Cez aké funkcie smartfónu vám vedia hackeri vybieliť bankový účet? S týmito funkciami pracujte opatrne!

Peniaze sú hlavnou motiváciou hackerov, ktorí sa nám deň čo deň snažia dostať do našich smartfónov alebo od nás vylákať citlivé údaje, ktoré by zneužili. Pri tých menej sofistikovaných útokoch sa vydávajú z pracovníkov bánk či iných inštitúcií a snažia sa nás nalákať na falošnú webovú stránku, cez ktorú sa pokúšajú odcudziť prihlasovacie údaje do internet bankingu …