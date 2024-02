Expert na bezpečnosť volá, aby sme už nepoužívali heslá. Sú zastaralé a ľahko prelomiteľné. Namiesto toho máme používať toto!

Pravdepodobne aj vy používate na prihlasovanie sa do služieb heslá. Je to bežná prax, na ktorú sme zvyknutí dlhé roky. Nejde ale o najbezpečnejší spôsob, ako pristupovať k svojim účtom, hovoria experti na bezpečnosť zo spoločnosti keepersecurity.com. Väčšina ľudí má zlú hygienu hesiel Problémom hesiel je, že často používame rovnaké heslo do rôznych služieb. To …