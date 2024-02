Pozor, toto je veľký zoznam falošných aplikácií, ktoré sa vám môžu nabúrať do bankových aplikácií či ukradnúť citlivé údaje z vášho zariadenia

Možno ste sa už aj vy stali v minulosti obeťou online podvodu. Deje sa to pomerne často. Útočníci na to, aby získali prospech na úkor ľudí, využívajú rôzne spôsoby, ako sa dostať k citlivým údajom či do našich smartfónov. Ako sa tak stane, tak informácie, ktoré odcudzia, zneužijú. Posielajú nám rôzne podvodné SMS správy s falošnými URL odkazmi, …