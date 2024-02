Ako v reálnom čase zistiť, že niekto cudzí je prihlásený k vášmu Gmail účtu? Tento trik takmer nikto nepozná!

Naše e-mailové schránky schovávajú kvantum citlivých informácií, ktoré môže potenciálny útočník zneužiť. Rovnako ale, útočník môže e-mailový účet zneužiť aj na to, aby sa dostal do rôznych služieb, ktoré používame. Môže si napríklad preposlať heslo z Facebooku cez funkciu obnovenia prihlasovacích údajov a následne nás vymknúť zo služby. V tých najhorších prípadoch to môže viesť …