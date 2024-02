Matematik prezradil, ako vyhral v lotérii: Okabátil systém, vyhral 14-krát a išiel na predčasný dôchodok

Kto by nechcel vyhrať v lotérii? Získať obrovskú kopu peňazí a splniť si všetky svoje sny. Prestať chodiť do práce, kúpiť si veľký dom, poriadne auto, rozmaznávať sa. Veríte pri zaškrtávaní čísel na šťastie? Pravdepodobne robíte chybu. Rumunsko-austrálsky matematik totiž prišiel na to, ako sa dá systém obísť a vyhrať. S radami, čo presne treba robiť, sa podelil aj s ostatnými.