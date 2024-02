10 varovných znakov, že sa z vás stáva workoholik: POZOR, inak vám hrozia tieto problémy

V súčasnosti sa čoraz väčší dôraz kladie na pracovný výkon. Ľudia chcú byť tými najlepšími a zarábať čo najviac, no niekedy to neodhadnú a pracujú až príliš. Workoholizmus, teda závislosť na práci, sa týka mnohých z nás. Ako zistiť, že začínate mať problém? Existuje viacero spôsobov, ako to odhaliť. Určite to nepodceňujte.