MIMORIADNA TRAGÉDIA Nevinní MANŽELIA Mária a Attila zomreli krutou smrťou! Desivé SVEDECTVÁ: Prečo ich nedokázali zachrániť?

SEMEROVO – Štvrtkový večer na južnom Slovensku poznačila mimoriadne tragická nehoda. Po tom, čo sa zrazili dve vozidlá a vypukol požiar, začal zúfalý boj o život. Vodičky prežili, no dvaja pasažieri uhoreli. O to je to bolestivejšie, že išlo o manželský pár. Nehoda sa stala vo štvrtok (15. 2.) vo večerných hodinách na ceste v […]