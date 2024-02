10 povolaní, ktoré nie sú také skvelé, ako sa zdá

Kto by nechcel cestovať po svete a písať cestopisy a informácie o najzaujímavejších a atraktívnych miestach na tejto zemeguli spisovať do bedekrov? Robiť hodnotenia hotelov alebo na vlastnej koži skúšať rôzne atraktívne zľavy a písať o nich recenzie? Alebo čo by ste povedali na profesiu asistenta svetovým celebritám?