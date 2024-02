Pozor na alkohol: Už takéto množstvo dokáže negatívne vplývať na organizmus

Na návštevách či oslavách sa dá prípitkom len ťažko vyhnúť. Spoločenské konvencie z neho pochopiteľne vylučujú niektoré skupiny ľudí, no od ostatných sa očakáva, že budú družní. Ak však dodržiavate zásady zdravého životného štýlu, mali by ste myslieť na to, že už malé množstvo alkoholu vplýva na ľudský organizmus.