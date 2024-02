OBROVSKÉ NEŠŤASTIE RODINY Desivé odhalenie po nevinnej hre! Len 4-ročná Mia BOJUJE o život: Blízki prežívajú ťažké chvíle

BRATISLAVA – Len 4-ročná Miuška prežíva náročné dni. Ešte v piatok, 2. februára, jej rodičia ani len netušili, že sa im život obráti hore nohami. Po nevinnom buchnáte do hlavy pri hre so sestrami lekári Miuške zistili nádor. Rodičov čakajú teraz náročné chvíle. Prosba o pomoc prichádza od ich priateľov. Miuška sa hrala so […]