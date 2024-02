Temný Rudo, videoklip Viem, že existuje mier, ale nie na Zemi, 2024

Temný Rudo a Renat Khallo predstavujú skladbu Viem, že existuje mier, ale nie na Zemi. Je to ich prvá spolupráca a dohodli si ju medzi tretinami pri sledovaní hokejového zápasu. Rudo pravidelne spolupracuje s Dušanom Vlkom a vlani vydal sólové EP Na guestliste klubu 27. Renat je bývalý gitarista 52 Hertz Whale, občasne sa realizuje vo vlastnom projekte Hands of Maples a ClumsyTV so speváčkou a hudobníčkou Vanessou Weisz.