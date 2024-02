Jennifer Lopez, videoklip Can't Get Enough, 2024

Ešte máme v čerstvej pamäti videoklip k albumovej verzii nového singla Jennifer Lopez Can't Get Enough z pripravovaného albumu This Is Me...Now. Videli sme speváčku v úlohe nevesty na troch veľkolepých romantických svadbách. V klipe k novej verzii, ktorú naspievala s raperkou Latto, sa však 54-ročná popová hviezda predviedla tak, ako by to možno v jej veku a pri aktuálnom rodinnom statuse už nikto nečakal.