Bruce Dickinson, videoklip Rain On The Graves

Bruce Dickinson odhalil druhý kúsok z pripravovaného sólového albumu A Mandrake Project. Prvou ochutnávkou zo siedmeho albumu lídra Iron Maiden bol singel Afterglow of Ragnarok. Teraz prichádza s piesňou Rain On The Graves s poriadne temným vizuálom.