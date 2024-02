Hrdza

Skupina Hrdza funguje na domácej hudobnej scéne už 25 rokov, má veľké množstvo verných fanúšikov po celom Slovensku aj vo svete, no až v posledných rokoch sa jej dostáva uznania doma i v zahraničí aj od hudobných odborníkov. Jej nahrávky prekonávajú rekordy v počte umiestnení v medzinárodných rebríčkoch world music scény a najnovší album Čo mi je, to mi je z roku 2023 sa v tejto žánrovej kategórii aktuálne dostal aj do finálových nominácií Radio_Head Awards.